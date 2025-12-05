Радомира отказа 5 пъти да си смени кутията в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Радомира Тодорова от Нова Загора се бори днес за 100 бона в „Сделка или не“. Невероятен карък обаче споходи играта ѝ.

Още сред първите 6 кутии тя премахна най-голямата сума, а именно 100 000 лева, както и другите големи – 50 000 лв., 25 000 лв. и 15 000 лева.

Така до средата на участието си най-голямата сума, с която може да си тръгне от „Сделка или не“, бе 10 бона.

Радомира излезе с кутия №15. Отказа три предложения на банкера да си я размени за друга, надявайки се, че все пак в нея име голяма сума.

Чак след трите предложения, банкерът я изкуши със 750 лева, които тя отказа.

При три неотворени кутии, в които има 50 стотинки, 750 лева и 2500 лв., банкерът предложи за четвърти път тя да си намери поне най-голямата сума.

Тя отказа. „Искам дори и да са 50-те стотинки, да играя с тази кутия“, отговори тя. „Децата ми ме посъветваха преди шоуто: Играй до край!“, обясни още тя.

След това премахна 50-те стотинки, като така поне видя, че може да си тръгне с прилична сума.

В края тя откри в своята кутия 2500 лева.

