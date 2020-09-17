Радослав Гидженов свири Берое – Черно море
Източник: Сайт на Черно море, снимка: beroe.bg
БФС назначи Радослав Гидженов за главен съдия на мача Берое – Черно море в събота от 18,45 часа в Стара Загора. Ще му помагат Иво Колев и Николай Чакъров.
Всички наряди за шестия кръг в ефбет лига:
18 Сеп 2020 г. Петък 18:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Иван Захариев Вълчев
18 Сеп 2020 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Ботев
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Стоян Христов Денев
19 Сеп 2020 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Берое - ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Мартин Живков Богдев
19 Сеп 2020 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Атанас Петров Бозев
20 Сеп 2020 г. Неделя 17:45 ч.
ФК Етър - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Николов Николов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Радан Василев Мирянов
20 Сеп 2020 г. Неделя 20:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
21 Сеп 2020 г. Понеделник 20:30 ч.
ФК Арда - ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Йордан Костадинов Иванов
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