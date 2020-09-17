реклама

Радослав Гидженов свири Берое – Черно море

17.09.2020 / 12:45 0

Източник: Сайт на Черно море, снимка: beroe.bg

БФС назначи Радослав Гидженов за главен съдия на мача Берое – Черно море в събота от 18,45 часа в Стара Загора. Ще му помагат Иво Колев и Николай Чакъров.

Всички наряди за шестия кръг в ефбет лига:

18 Сеп 2020 г. Петък 18:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ПОФК Ботев Враца
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Даниел Милков Ников
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                    
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
18 Сеп 2020 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Ботев
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков                    
СН:    Стоян Христов Денев     
 
19 Сеп 2020 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Берое - ПФК Черно море
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев                    
СН:    Мартин Живков Богдев     
 
19 Сеп 2020 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров                    
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
20 Сеп 2020 г. Неделя 17:45 ч.
ФК Етър - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Георги Николов Николов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов                    
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
20 Сеп 2020 г. Неделя 20:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов                    
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
21 Сеп 2020 г. Понеделник 20:30 ч.
ФК Арда - ПФК Славия 1913
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет                    
СН:    Йордан Костадинов Иванов     

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/advertising-rates.html .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2020 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама