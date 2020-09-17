Радослав Гидженов свири Берое – Черно море

Източник: Сайт на Черно море, снимка: beroe.bg

БФС назначи Радослав Гидженов за главен съдия на мача Берое – Черно море в събота от 18,45 часа в Стара Загора. Ще му помагат Иво Колев и Николай Чакъров.

Всички наряди за шестия кръг в ефбет лига:

18 Сеп 2020 г. Петък 18:45 ч.

ФК Царско село 2015 - ПОФК Ботев Враца

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Иван Захариев Вълчев



18 Сеп 2020 г. Петък 21:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Ботев

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Стоян Христов Денев



19 Сеп 2020 г. Събота 18:45 ч.

ПФК Берое - ПФК Черно море

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев

СН: Мартин Живков Богдев



19 Сеп 2020 г. Събота 21:00 ч.

ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров

СН: Атанас Петров Бозев



20 Сеп 2020 г. Неделя 17:45 ч.

ФК Етър - ПФК Локомотив 1926

ГС: Георги Николов Николов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Георги Димитров Давидов

СН: Радан Василев Мирянов



20 Сеп 2020 г. Неделя 20:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов

СН: Костадин Георгиев Стоичков



21 Сеп 2020 г. Понеделник 20:30 ч.

ФК Арда - ПФК Славия 1913

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет

СН: Йордан Костадинов Иванов

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