Радослав Градев: Фалшиво евро идва у нас от друга страна членка на ЕС

кадър: бТВ

25 фалшиви банкноти от по 100 евро са прокарани в обращение в района на Русе и Разград. Това стана ясно след ареста на трима младежи, които са се сдобили в фалшивите пари по интернет.

„В окръжната прокуратура в Русе се наблюдават три такива досъдебни производства за разпространение на неистински парични знаци. Едното е за 8 банкноти по 50 лева. Второто досъдебно производство касае съучастие между две лица - на 18 и на 20 години, които са държали големи количества във себе си неистински банкноти. Става въпрос за четири банкноти по 100 лева със един и същ сериен номер. Други 22 банкноти с номинал от 50 лева също с един и същ сериен номер. И други 93 банкноти с номинал от 100 евро“, коментира в „Тази сутрин“ окръжния прокурор на Русе Радослав Градев.

„Част от тези банкноти са опитали да ги прокарат в обращение, но чрез бързата реакция на полицията тези банкноти са изолирани и не са прокарани в обращение“, обясни той.

„Те са били насочени към малки населени места на територията на област Русе - конкретно към град Ветово и село Ясеновец, където се предполага, че жителите не са добре запознати със защитата и с новите купюри“, посочи Радослав Градев.

По думите му купюрите са с изключително добро в качество, но само визуално, хартията няма необходимия шум и се усеща при допир.

Според него правораздавателните органи и конкретно главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в тези преходни месеци трябва да забранят сайтовете за разпространение на банкноти.

Радослав Градев обясни, че има информация, че неистинските банкноти постъпват на територията на България от друга държава членка на Европейския съюз.

