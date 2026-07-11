Радослав Рибарски: Остават много въпроси около „Боташ”

Кадър Нова нюз

Остават много въпросите около подписаното замразяване на договора с „Боташ”. Това коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” депутатът от „Продължаваме промяната” Радослав Рибарски.

„Очакваме да видим какво подписаха в Турция – допълнително споразумение ли е, анекс ли е, какви са поетите ангажименти, удължава ли се срокът на договора, който е 13 години”, коментира Рибарски.

Според него се дава „глътка въздух” за „Булгаргаз”, но само за 15 месеца, което не решава проблема, а въпросите се трупат.

„Изобщо не е завидно положението на „Булгаргаз” – изгуби голяма част от пазарния си дял последните 2-3 години. Възстановяването трябва да мине през реален ангажимент на държавата”, каза Рибарски.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!