Радослав Росенов с голям успях на старта на Световното първенство по бокс

Снимка, архив Българска федерация по бокс

Радослав Росенов (категория до 60 килограма) тръгна с впечатляващ успех на Световното първенство по бокс в Ливърпул.



7-кратният европейски шампион се разправи в първата си среща с Довлет Муханов от Туркменистан.



С бърза игра с краката и точни попадения той грабна чист успех с 5:0 съдийски гласа.



Във втория кръг Радослав ще срещне Махамадали Гасимзаде. Двубоят с представителя на Азербайджан ще се играе в събота вечерта. Съперникът на нашия национал е световен вицешампион за младежи.



Днес стана ясен и съперникът на Хавиер Ибаниес в категория до 55 килограма. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж ще започне участието си на шампионата срещу Орландо Замора-Гарсия (САЩ).



Утре ни очакват още три срещи с българско участие.



В категория до 85 килограма дебютантът Семион Болдирев ще се изправи срещу представителя на Италия Роберто Лици. Мачът е на ринг "А“ в следобедната сесия и се очаква да започне около 16:30 часа.



Във вечерната програма ще видим още един дебютант на такъв форум – Ергюнал Себахтин. В категория до 50 килограма нашият национал, който е европейски вицешампион, ще се качи на ринг "Б“ срещу Мартин Молина (Испания). Двубоят се очаква да се проведе около 21:45 часа. Испанецът е бронзов медалист от Световно първенство и европейски първенец, припомня Фокус.



Програмата с българско участие ще закрие Йордан Морехон, трети от Европейско първенство. При най-тежките (+90 кг) той ще срещне на ринг "А“ Данабиеке Байикевуци (Китай). Мачът е предвиден да се играе около 22:45 часа.

