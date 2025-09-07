Радослав Росенов с нова крачка към медал на Световното първенство

Снимка, архив Българска федерация по бокс

Радослав Росенов направи нова крачка към голямата цел – медал на Световното първенство. 21-годишният ни талант се класира за 1/8-финалите в Ливърпул. В категория до 60 килограма 7-кратният европейски шампион за подрастващи и 4-кратен носител на Купа „Странджа“ записа втори успех на сметката си.

Навръх Съединението на България той се справи със световния вицешампион за младежи Махамадали Гасимзада(Азербайджан). Националът ни впечатли с изявите си на ринга и заслужи успех с 4:1 съдийски гласа. Българинът показа много експлозивност и отговори с точни и категорични действия на агресията, която му предложи съперника. Той поведе убедително след първите два рунда, а в третия умело остави азера да обикаля из ринга, докато Радослав вдигаше трибуните на крака.

Съперникът му на 1/8-финалите ще бъде Айдер Абдураимов. Украинецът е двукратен европейски шампион за младежи. Мачът им ще се играе на 8 септември вечерта, предаде БНР.

По рано вчера Венелина Поптолева пък допусна меко-казано спорна загуба. В категория до 51 килограма националката ни изигра много силен мач срещу носителката на световна купа Макси Кльоцер. Бившата европейска вицешампионка спечели първите два рунда с по 3:2 гласа и отстъпи в третия със същия резултат. За съжаление при определянето на крайния резултат Вени остана от губещата страна след съдийскио решение с 29:28, 28:29, 28:29, 30:27, 28:29.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!