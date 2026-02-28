Радослав Янков е на осминафиналите в паралелния гигантски слалом

кадър bTV

Радослав Янков се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом в Криница (Полша), старт от Световната купа по алпийски сноуборд, предаде БНР.

Янков постигна общо време 1:06.42 минути, което му отреди девета позиция в квалификациите. Българинът записа седми резултат от 32.83 секунди по синьото трасе и 33.59 секунди по червеното във второто спускане. Той ще се конкурира с швейцареца Дарио Кавицел на старта на директните елиминации.

Бронзовият медалист в паралелния гигантски слалом от Зимните олимпийски игри Тервел Замфиров пропусна да влезе в топ 16, оставайки на 18-о място с 1:06.73 минути.

Замфиров даде време - 33.06 секунди по синьото трасе, а впоследствие по червеното - 33.67 секунди.

Друг от българските олимпийци в сноуборда Александър Кръшняк не продължи след първия манш, където записа 33.66 секунди по червеното трасе и зае 35-а позиция.

С най-добър резултат в квалификациите при мъжете завърши Маурицио Бормолини от Италия - 1:05.08 минути.

При дамите десетата от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Малена Замфирова не успя да достигне до осминафиналите.

Замфирова се нареди на 25-о място в квалификациите с общо време 1:13.10 минути след двата манша. Българката записа 36.62 секунди при първото си спускане по синьото трасе, а по червеното - 36.48.

Най-бърза в пресявките при жените беше японката Цубаки Мики с общ резултат 1:09.10 минути.

Финалите в Криница днес предстоят от 14:30 часа българско време, а утре ще се проведе още един старт в паралелния гигантски слалом.

