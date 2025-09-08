Радост за софиянци: Пуснаха топлата вода

Пиксабей

Ден преди обещания срок от "Топлофикация София" пуснаха топлата вода на столичани. По график тя трябваше да потече от кранчетата на 9 септември в 23:55 часа.

Първи се похвалиха абонатите от кв. "Дружба".

На 1 септември беше спряна топлата вода в:

ж.к. "Христо Смирненски"

кв. "Гео Милев"

кв. "Изток"

кв. "Изгрев"

ж.к. "Дианабад"

ж.к. "Младост 1, 1А, 2, 3, 4"

кв. "Мусагеница"

кв. "Полигона"

кв. "Студентски град"

кв. "Витоша"

кв. "Малинова долина"

ж.к. "Дървеница"

ж.к. "Дружба 1 и 2"

кв. "Хладилника"

част от кв. "Лозенец": в карето между ул. "Филип Кутев", бул. "Симеоновско шосе", ул. "Стоян Михайловски", ул. "Арх. Йордан Миланов", ул. "Борова гора", ул. "Митрополит Кирил Видински", ул. "Елин Пелин", ул. "Миджур", ул. "Крум Попов", бул. "Арсеналски", ул. "Богатица", ул. "Кожух планина", Южен парк, ул. "Козяк" и ул. "Емилиян Станев", Университетска болница "Лозенец" (Правителствена болница), Посолство на САЩ

част от кв. "Яворов": в карето между бул. "Михай Еминеску", бул. "Цариградско шосе", ул. "Александър Жендов" и бул. "Шипченски проход"

"Промишлен район – Гара Искър"

Комплекс "Враня" – БАН и НИМХ

ОП "Зоологическа градина - София"

Беше извършен ремонт - част от годишната профилактика на основните и спомагателни съоръжения на топлорайоните в столицата. Ще се подмени амортизирана арматура, компрометирани топлопроводи, както и ще бъде извършена проверка на основните и спомагателни съоръжения в централата, с цел осигуряването на безавариен отоплителен сезон 2025/2026 г.

