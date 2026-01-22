Радостин Василев: Ако продължават гаврата с хората, може въобще да не стигнат до избори

Булфото

Сигурен съм, че утре сутринта управляващите ще си намерят мнозинство да влезе точката в Дневния ред за промените в Изборния кодекс. Сложно е да се организира протест заради машинно гласуване, но съм готов да стигна много далеч – докъдето реша, заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в интервю пред БНР.

"Ако провалят машинното гласуване и направят, това което са решили - с хартия, ще гласуват 3,5 милиона българи. Има възможност, ако се гаврят с хората въобще да не стигнат до избори, защото до месец и половина се стопля времето и ще блокираме НС. Борисов обслужва Пеевски и Борисов да знае, че залезът му е предначертан и управлението му няма да е факт", каза Василев.

Относно заканата за блокиране на НС той посочи, че може да бъде изпълнена и "с граждани, които не са в нашата партия":

"На протестите през декември имаше и хора неполитически ангажирани . МЕЧ има структури в 200 общини, 4000 членове сме и сме системен субект. МЕЧ сме го правили, когато ни разформироваха групата."

Василев коментира, че от ИТН е поискано Изборният кодекс да е първа точка в дневния ред на НС утре сутринта. И казва, че "по-добре е в такова мафиотско мнозинство да не се пипа Изборния кодекс":

"Това не е машинен вот, което се опитват да направят на предстоящите избори. Целта им е на следващи избори да е само хартиено, както беше преди 2021 г. и ние вкарахме машините. С хартиено гласуване и броене най-много измами се правят в България. След отстъплението на Корнелия Нинова преди 2 години това са принтери на бюлетини, изкарват разписка, която се брои от комисия. Това е по-приемливо, отколкото да попълваш, вкарваш в машина, сканира, връща ти, сгъваш, даваш на СИК, вижда се за кой си гласувал. Това е бутафория и глупост. В САЩ бюлетината се попълва ръчно и пуска в кутия и после се брои. А тук избирателят сам си поставя бюлетината в машината, за възрастните хора ще е трудно. Това са на Тошко Йорданов, ГЕРБ и Пеевски глупостите, които се опитват да саботират изборите."

Радостин Василев потвърди, че е сигурен - "трябва да се намерят мъже за политиката" и категорично отрече резултати на незнайни социологически агенции, че няма да влязат в НС и предупреди да не се правят внушения. Посочи обаче, че има данни на социологически агенции, които дават на МЕЧ 5 – 6,5% на изборите, но:

"Най-голямото социологическо проучване ще бъде в деня на изборите. Надявам се да не се сбъднат вашите щения."

Относно възможното партньорство с Румен Радев министърът на спорта в кабинета "Кирил Петков" припомни, че е първият, попитал го за "Боташ", за служебните кабинети и хората около него.

"Около Радев има много корумпирани лица. Както ние в МЕЧ профилактираме хората си и той да го направи иначе това доверие, което го следва, той ще го загуби. Радев е възможен партньор за МЕЧ при това, което казах - дали тези хора от "Боташ" ще имат политическа функция? Защото още няма партия, листи, по геополитиката се ориентираме, но какво е мнението на Радев за националния суверенитет, за злато, за енергийната система на България. Когато го разберем това, ще ви направя коментар. Казваме, че е възможен коалиционен партньор", обясни Радостин Василев.

Според него Радев трябва да вземе 3 тежки решения и най-тежкото е да се освободи от хора с корупционна репутация и посочи – Копринков, Весела Лечева, Ушев, Шишков, бившият земеделски министър Явор Гечев:

"Вторият въпрос е кои партньори ще избере Радев. Третият е как иска да управлява, защото на него му се предоставя възможност за управление на България, дали в коалиция или друго. Ако си мисли да тръгне по пътя на Трифонов и сглобките, провалът му е неминуем."

Радостин Василев категорично отрече да е наричал народа и хората мишоци и пудели.

"Никога не съм наричал народа мишоци, Пеевски нарича пудели ПП. Някой като Божанков може се нарече пудел. Схемаджии, измамници и педофили има в НС, с обвинения, рекетьори, имаме хванат за държавна измама. Това не е народът и той не е такъв, и затова трябва да има промяна", заяви Василев и каза, че има изключителната подкрепа на младата генерация заради това, което прави той и МЕЧ.

