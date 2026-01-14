Радостин Василев: Аз като ходя по улиците, хората ме поздравяват, не искат да ме бият

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Законът за антиспекулата във връзка с еврото макар и да е смислен, отлежава от половин година в парламента без да се приеме и в момента вече е безсмислен. Но Рая Назарян от ГЕРБ е решила, че този закон трябва да стане част от дневния ред. Той трябваше да влезе този закон преди половин година, а сега вече няма смисъл. Но по-страшно е БСП какво правят в момента, защото преди 6 месеца Мая Манолова обикаляше парламента, за да търси подкрепа за закона, а сега е смешно от страна на партията, която с две ръце подкрепи въвеждането на еврото, сега да коментират Закона за антиспекулата.

Това коментира пред БНТ лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Този законопроект сега не трябваше да става част от дневния ред на парламента, това е пълен абсурд и точно заради абсурдите като този падна и правителството, защото самото то е пълен абсурд. Този законопроект за мен няма да мине на второ четене, така че няма място за безпокойство. Текстовете просто няма как да проработят в момента в този си вид, обясни той.

Аз от своите ритници не се срамувам, защото всеки човек, когото го обиждат и заплашват, трябва да подхожда по такъв начин към такива астролопитеци, които са принудени да натискат бутони без да знаят български език. Аз и да се срамувам, и да не се срамувам, хората дадоха своята оценка на това, което стана. Ако ги няма такива хора, няма да има такива неща. Но с такива мутри, така подхождам, посочи Василев.

Както и да обиждат машините, те са най-сигурни и когато гласувахме с тях през 2021 година, имахме най-честните избори. Така че ние сме на за 100% машинно гласуване. Ние сме и за електронно дистанционно гласуване с блок-че, но и на това ще му дойде времето, посочи той.

Машините са най-сигурния начин, но ако не е възможно да се направи 100% машинно гласуване, нека не пипат Изборния кодекс, посочи той.

И допълни, че подкрепя машините, които имаме в момента, а не броячните машини, които искат от ДПС.

Аз като лидер на МЕЧ не се притеснявам да ходя по улиците, защото хората като ме видят, ме поздравяват, не искат да ме бият. Да опитат да походят по улиците хората на Слави Трифонов, Тошко Йорданов. Аз не се гордея с ритника, но хората ме поздравяват за него, посочи той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!