Радостин Василев, МЕЧ: Можем и с ПП-ДБ, можем и с Радев, защото не сме „Възраждане”

Има проблем с Румен Радев, защото беше меко казано гъвкав през годините, важно е какви ще са хората му, това каза по БНТ лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Той добави, че партията му може да работи след изборите и с ПП-ДБ, и с формацията на бившия държавен глава.

„Защото не сме „Възраждане”, допълни той и коментира, че противопоставянето на Костадинов на Радев е грешка, защото излиза, че формацията му не може да сътрудничи с никого.

Василев каза също, че Андрей Гюров е единственият от „домовата книга”, който не е представител на модела „Борисов - Пеевски”. „Не казвам, че е „най-малкото зло”, подчерта лидера на МЕЧ.

Той заяви, че за да има честни избори, служебният вътрешен министър веднага трябва да уволни всички началници на областни директори на МВР и да арестува 500 - 1000 човека в страната. За полицията не е тайна кой търгува с гласове, подчерта Радостин Василев.

