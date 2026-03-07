Радостин Василев: Не съм се виждал с Пеевски в Дубай, бях на екскурзия за рождения ден на съпругата ми

кадър: бТВ

Председателят на МЕЧ Радостин Василев коментира в предаването "Тази събота и неделя" пътуването си до Дубай и спекулациите в медиите.

Престоят му в Дубай по време на войната в Близкия изток

„Бях на планирана екскурзия със съпругата ми. На 27-и тя имаше рожден ден. Трябваше на 2-ри да се прибера, пътувах на 27-и и останах до 4-ти. Не съм се виждал с Пеевски там. Нямам общо с Пеевски – да разочаровам жълтите медии“, заяви той.

По думите му ситуацията на място не е била толкова напрегната, колкото се представя.

„Нищо не видях. Нямаше да знам, че там има напрежение, ако не бяха българските телевизии.“

Василев уточни, че е подал заявление за евакуация чрез сайта на Министерството на външните работи и се е прибрал с полет заедно с други български граждани.

„Подадох заявление в сайта на Министерството на външните работи за евакуация и ме прибраха с 326 българи в самолет през нощта на 4-ти.“

По отношение на сигурността Василев заяви, че слабостите в отбраната са резултат от дългогодишни проблеми. „Най-лесният отговор е, че 30 и повече години в България в отбраната не се инвестираше, а се крадеше – и то с изключително големи темпове.“

По думите му след доклади на службите става ясно, че без НАТО, България е беззащитна.

Той подчерта, че защитата на страната на практика се базира на съюзническите механизми в рамките на НАТО. „Казано е, че защитата на България се осъществява на база на общи съюзнически механизми.“

Ще влязат ли МЕЧ в новия парламент?

Всички участници в предстоящата изборна надпревара вече са регистрирани – 14 партии и 10 коалиции ще се борят за място в 52-рото Народно събрание. До началото на предизборната кампания остават 12 дни, но политическите заявки вече са направени.

Лидерът на МЕЧ заяви, че партията му със сигурност ще влезе в следващия парламент и ще се стреми да бъде ключов фактор. „Аз нямам съмнение, че ще бъдем част от следващото Народно събрание, защото сме били неотклонни от пътя, който сме декларирали.“

Според него успехът за формацията ще бъде възможността да помогне за създаване на ново мнозинство.

„Успех ще бъде МЕЧ да бъде критичният елемент, който ще даде възможност за формиране на антикорупционно мнозинство в следващия парламент.“

Василев заяви, че партията му е готова на политически компромиси, ако целта е изолирането на определени политически фигури. „Ние сме склонни на всякакви компромиси с ПП-ДБ, „Възраждане“, Румен Радев – само и само да изолираме Пеевски и Борисов от участие във властта.“

Съмнения в социологическите проучвания

Повод за коментар станаха и данните от социологическо изследване, което поставя МЕЧ под изборната бариера. Василев беше категоричен, че не вярва на подобни прогнози.

„В България социологии не се правят. От първо лице ви казвам – това е стъкмистика на хора, които много добре знаят електоралните нагласи.“ Той даде пример с предишни избори, когато според него прогнозите са били далеч от реалния резултат.

„Миналия път ни даваха 1,7%, а ние имахме 4,7%. Ако сега ни дават 3,5%, спокойно може да имаме 8%.“ И заключи с категорично послание: „Социологията най-ясно излиза на 20 април.“

Позицията му спрямо Румен Радев

Василев коментира и политическите процеси около президента Румен Радев, като изрази притеснения от неговите позиции.

„За мен е недопустим и разочароващ ход най-близките до него хора да говорят по този начин за политически проект.“ Той смята, че позициите на държавния глава по международни теми са се променили.

„Сега Радев казва, че Иран трябва да премахне ядрената си и балистичната програма. При положение, че води преговори за разоръжаване – това не е Радев, това е нещо ново.“

Според Василев подобна непоследователност е тревожна. „Ако така се въртиш и си толкова мек политически, това означава, че утре можеш да си с Борисов.“

Лидерът на МЕЧ беше категоричен, че партията му няма да участва в управление заедно с ГЕРБ или ДПС.

Смяната на шефове в МВР

„Напълно подкрепям министъра на вътрешните работи. Трябва да започне и по всички районни управления да ги подменя", заяви Василев.

По думите му системата е силно зависима от стари политически влияния.

„Там е завладяно от хора на бивши министри на ГЕРБ. Сливането на МВР с организираната престъпност се реже точно по този начин", каза още той.

