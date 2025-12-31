Радостин Василев: Новата година не изисква думи, а характер и смелост

Снимка: Булфото

Новата година не изисква думи, а характер и смелост. Това написа във фейсбук лидерът на МЕЧ - Радостин Василев.

"България има нужда от ред, справедливост и управление, което служи на народа, а не на мафията. Народът има нужда от истината", пише още той. И добавя: "Наш дълг е да отстояваме суверенитета си, да защитим националния интерес и да върнем силата на държавата – в закона, в институциите и в отговорността на властта пред хората."

По думите му, компромисите с беззаконието и толерирането на корупцията трябва да останат в миналото. "Това не може да се случи без да се потърси отговорност! Пред нас стои задачата да разградим модел, който е устойчив и самодостатъчен и да изградим държава с правила, с морал и ясен хоризонт", добавя още Василев.

"С решителност, саможертва и вяра в България можем да върнем достойнството на нацията, което беше загубено. Нека Новата година бъде година на действията, а не на оправданията, защото нямаме време за губене", завършва той.

