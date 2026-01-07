реклама

Радостин Василев: Обществото иска Борисов и Пеевски да са извън управлението

07.01.2026 / 19:47 1

Кадър Евроком

„Много от сегашните парти няма да влязат в следващото НС и ще бъде много по-ясно кой къде се позиционира – дали е с народа или гони собствения си икономически интерес.“

Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

„Радостно е, че хората от площада изразиха свое лично обществено мнение. Борисов ги чу, уплаши се. Пеевски се смири, уплаши се. Данчо Цонев каза 10-20 дни преди тези протести, че няма да бъдат свалени с протести“, каза още гостът.

Председателят на ПП МЕЧ беше категоричен, че обществото иска Пеевски и Борисов да са извън управлението и ако това не се случи, то щяло да има нови протести.

cron1 (преди 1 час)
Рейтинг: 137724 | Одобрение: -18921
Не само извън управлението, а В ЗАТВОРА! Гняв
