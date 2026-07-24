Радостин Василев: Радев е пробит от Пеевски и Борисов, превърнаха се в триглава ламя

Кадър Евроком

Лидерът на партия „Меч“ Радостин Василев отправи остра критика към правителството на Румен Радев, като го обвини в „двулична политика“ и задкулисно сътрудничество с Делян Пеевски и Бойко Борисов. Според Василев доверието в кабинета спада рязко заради неизпълнени предизборни обещания и противоречиви действия.

„Румен Радев е пробит от Пеевски и Борисов“, заяви Василев в телевизионно интервю и цитира думи на Корнелия Нинова, че „ламята става триглава“. Той посочи, че докато в миналото Радев е критикувал остро ГЕРБ и ДПС, сега „възстановява корупционния им модел“. Самият Василев преди време обяви за своя основна цел борбата именно с този модел.

Като „голяма политическа и противодържавна грешка“ Василев определи решението за предоставяне на военната база в Безмер за американски самолети. „Той не трябваше да предоставя нашата военна база за бомбардировки на Иран“, коментира лидерът на „Меч“ и допълни, че България е можела да откаже, подобно на други европейски държави. Решението предизвика остра реакция от Техеран и коментари от експерти, че базата може да се превърне в легитимна военна цел.

Според Радостин Василев доказателство за задкулисието са редица назначения. Той посочи Десислава Трифонова от ГЕРБ за съветник на министъра на икономиката Александър Пулев, както и бившия депутат от „Има такъв народ“ Златомира Мострова в „Железопътни превози“. Василев нарече Радев „кукла на конци“, чиито кадрови решения се изпълняват от неговия секретар Николай Копринков.

По думите му вътрешният министър Иван Демерджиев е „първата жертва“ на новия съюз, тъй като е оставен без подкрепа от Радев в действията си срещу Пеевски. „Те са го жертвали“, каза Василев.

Лидерът на „Меч“ разкритикува и подготвяния бюджет, в който според него има „приготвени милиарди за грабеж“. Той даде пример с предвидените 750 млн. евро за издръжка на администрацията на фона на липсата на 20 млн. евро за майчинството през втората година.

Василев заяви, че партията му се готви за предсрочни парламентарни избори и ще излъчи кандидат-президентска двойка на конгрес през октомври. „Хората не могат да търпят новия Слави Трифонов начело на държавата“, заключи той

Редактор "Екип на Петел",

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