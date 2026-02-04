Радостин Василев: Това вече е върхът на абсурда

Булфото

Това вече е върхът на абсурда, каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) Радостин Василев относно предложението на ГЕРБ – СДС за нова възможност за избор на служебен премиер извън вече обсъжданите имена, включително сред останалите 239 народни представители. По думите му това е и неуважение към сегашния председател на Народното събрание Рая Назарян (ГЕРБ-СДС).

На консултациите с президента Илияна Йотова вчера от ГЕРБ – СДС казаха, че са готови да подкрепят нов избор на председател на Народното събрание, който да поеме този конституционен ангажимент.

Василев призова лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да разясни каква договорка е направил с „Възраждане“ относно секциите в държавите извън Европейския съюз.

Лидерът на МЕЧ обяви, че не е било прието предложението на парламентарната група за изслушване на енергийния министър в оставка заради данни за по-високи сметки през януари за ток. Не е било уважено и искането на МЕЧ за изслушване на здравния министър в оставка заради затварянето на детската хирургия във Варна. Василев каза, че предстои обсъждане на законопроект за регулация на частните съдебни изпълнители. Или ще има сериозна регулация и правила за събиране на такси, или няма да има подкрепа за нищо повече от МЕЧ, коментира той, цитиран от БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!