Радостин Василев: Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник

Снимка: Булфото

Пожелавам успех на Румен Радев на политическия терен! Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения! Това написа във фейсбук страницата си лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев.

"За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично! Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции", добавя още той.

"Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник. Няма време за губене, време е за мъже!", завършва Радостин Василев.

