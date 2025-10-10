Радостин Василев: "Възраждане" винаги с ГЕРБ! Подкрепиха закона на ИТН да лежиш в затвора, ако кажеш истината

Кадър Фб

Радостин Василев от МЕЧ се обяви против предложения закон от ИТН, който предвижда тежки глоби и затвор за журналисти.

Той обърна внимание, че "Възраждане" са подкрепили закона в правната комисия.

"ВЪЗРАЖДАНЕ ПОДКРЕПИХА В ПРАВНА КОМИСИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА НА ИТН ДА СЕ ЛЕЖИ В ЗАТВОРА АКО КАЖЕШ ИЛИ ПУБЛИКУВАШ ИСТИНАТА! ВИНАГИ С ГЕРБ!"

"ИТН депозира мракобесен закон, за да бранят една от любовниците на ****, която лъсна чисто гола в медиите!

Всеки, който сподели истината за някого, ще влиза в затвора за 6 години. Забравяте за разкрития като спящу Борисов сред пачките, записът "ало Ваньо" и "Ти си го избра".

За този абсурд гласуваха Възраждане,ГЕРБ, НОВО НАЧАЛО,БСП и ИТН!", пише той.

