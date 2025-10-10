Радостин Василев: "Възраждане" винаги с ГЕРБ! Подкрепиха закона на ИТН да лежиш в затвора, ако кажеш истината
Кадър Фб
Радостин Василев от МЕЧ се обяви против предложения закон от ИТН, който предвижда тежки глоби и затвор за журналисти.
Той обърна внимание, че "Възраждане" са подкрепили закона в правната комисия.
"ВЪЗРАЖДАНЕ ПОДКРЕПИХА В ПРАВНА КОМИСИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА НА ИТН ДА СЕ ЛЕЖИ В ЗАТВОРА АКО КАЖЕШ ИЛИ ПУБЛИКУВАШ ИСТИНАТА! ВИНАГИ С ГЕРБ!"
"ИТН депозира мракобесен закон, за да бранят една от любовниците на ****, която лъсна чисто гола в медиите!
Всеки, който сподели истината за някого, ще влиза в затвора за 6 години. Забравяте за разкрития като спящу Борисов сред пачките, записът "ало Ваньо" и "Ти си го избра".
За този абсурд гласуваха Възраждане,ГЕРБ, НОВО НАЧАЛО,БСП и ИТН!", пише той.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!