Радостин Василев и жена му са в капан в Дубай: Обяви, че е супер

Кадър Фб, Радостин Василев

Радостин Василев и втората му съпруга Мирела са в капан в Дубай, издадоха туристи, отседнали в луксозен хотел на Джумейра бийч. Лидерът на МЕЧ обича тази дестинация, пише "ПИК".

Политикът и благоверната му половинка се оказаха неволни пленници на последиците от ударите на Израел и САЩ срещу Иран. Въздушното пространство над страните от Близкия изток бе затворено за граждански полети и хиляди туристи останаха блокирани по хотели и летища.

В Дубай се оказаха и други известни българи, сред които известната банкерка Виолина Маринова.

"Супер съм. Мога да се прибера когато поискам. Поздрави", написа той в съобщение от близкоизточния град и увери, че всичко с регистрацията на МЕЧ за изборите е уредено.

Заради напрегнатата ситуация с хилядите хора, останали по неволя в Близкия изток, върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов съобщи на страницата си във Фейсбук: "Отделът по култура и туризъм на Абу Даби издаде директива към всички хотели в емирството да предоставят безплатно удължаване на престоя за всички туристи и гости, които са блокирани тук заради отменените полети и затвореното въздушно пространство от 28 февруари".

"Разходите за тези допълнителни нощувки се поемат изцяло от отдела. Хотелите просто изпращат фактурите директно към специалния екип за бизнес непрекъснатост, без да натоварват гостите или себе си", пише още Младенов.

"Това важи за всички, които са достигнали датата на напускане, но не могат да заминат поради обстоятелства извън техния контрол", допълва той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!