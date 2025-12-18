Радостин Василев при президента: Затова се казваме МЕЧ, а не „Памук”

каздър Нова нюз

редактор Веселин Златков

В парламента има депутати, които не говорят български, избрани са с купени гласове и ние ги смятаме за нелегитимни, това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев при президента Румен Радев по време на продължаващите консултации. Той обясни вчерашния ритник, който нанесе на депутат от ДПС-Ново начало с това, че е получил от него директни заплахи за себе си и семейството си.

„Затова се казваме МЕЧ, а не „Памук” каза още лидерът на партията.

Радостин Василев и Радев изразиха единодушно мнението, че февруари е неподходящ месец за избори и по-добрата дата на новия извънреден вот ще бъде в началото на април.

„Не може да се формира правителство с политически предателства, а другите политически сили заявяват, че няма да направят такива, затова и този парламент няма да излъчи нов кабинет”, каза лидерът на МЕЧ.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!