Радостина Жекова: Страшно много пари се "изпраха" през земеделието

Пиксабей

"Една част от нещата са наши грешки. Това, което се случва в момента на края на 2025 г., ще го нарека перфектна буря, т.е. много взети грешни решения, чисто икономически, от наша страна в последните няколко години".

Това заяви пред БНР председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова.

"Това, което Европейската комисия прокарва като политика вече втори, това ще е и трети програмен период след 2027 година, реално доведоха до състоянието, в което е европейският земеделец, не само българският", посочи тя.

По думите ѝ земеделието на България е било оставено в една ситуация, в която най-силният и този с най-многото пари да прави земеделие. "Земя на всяка цена" - това беше мотото в последните години, подчерта тя. Според нея страшно много пари са се "изпрали" през земеделието - през купуване на земя.

Рентите в България, които се изплащат, наистина са икономически необосновани, когато говорим за приход от земеделие, твърди Жекова в интервю за предаването "Преди всички". И обясни:

"Изплащането на всяка цена на високи ренти доведе до икономическата ни невъзможност да посрещнем 4 поредни години такива, каквито са, защото те са факт - ние няма какво да направим. В голяма част от България напояване няма, в огромна част от България напояване няма, тоест това е нещо имагинерно, което евентуално ще се случи, ако следващото или по-следващо правителство направи една дългосрочна политика, защото независимо какъв е планът в момента на министър Тахов – да, ето тази година не влязоха 350 милиона в земеделието".

Нямаме напояване, климатът е изключително тежък в момента, когато говорим за зърнопроизводство, няма алтернативни култури, описа ситуацията Радостина Жекова.

Според нея това, което реално може да се промени оттук насетне, е "да оставим на децата си бизнеса, който имаме, за да направим трето поколение земеделци". Ако ние държим този бизнес да съществува, ще трябва да се наложи да променим начина, по който мислим".

Това е национално богатство и ние като земеделци, спазвайки всички регламенти на Европейския съюз, сме длъжни да съхраним земята, категорична бе Жекова и добави:

"Не можеш до безкрайност да наливаш в нея препарати и торове и да вадиш безкрайни добиви. Не става така".

"Очакваме да бъде създадена експертна група, в която ние официално да си внесем предложенията, които имаме. Министър Тахов запознат. И да могат да бъдат обсъдени с всички заинтересовани страни", коментира тя.

За нея Законът за браншовите организации е "кутията на Пандора":

"Трябва да кажем кой кой е в този сектор. Време е политиците да осъзнаят, че моментното удобство не е решение за нито един сектор и това не решава нито един проблем".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!