Радостна вест за пътуващите с БДЖ
снимка: БДЖ
Възстановено е движението на пътническите влакове между Петрич - Генерал Тодоров - Кулата, Лом - Брусарци и Самуил - Силистра, съобщиха от БДЖ.
Влаковете временно бяха спрени заради липсата на вагони с достатъчен брой седящи места през активния летен сезон.
През това време бяха осигурени автобуси за непрекъснатото обслужване на всички гари и спирки по тези маршрути.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!