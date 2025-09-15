Радостна вест за пътуващите с БДЖ

снимка: БДЖ

Възстановено е движението на пътническите влакове между Петрич - Генерал Тодоров - Кулата, Лом - Брусарци и Самуил - Силистра, съобщиха от БДЖ.

Влаковете временно бяха спрени заради липсата на вагони с достатъчен брой седящи места през активния летен сезон.

През това време бяха осигурени автобуси за непрекъснатото обслужване на всички гари и спирки по тези маршрути.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!