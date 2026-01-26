Раду и шеф Манчев в „Черешката”: Мамалига, качамак, полента - едно и също е!

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Любимецът на зрителите от „Игри на волята” Раду направи впечатляващо участие в „Черешката на тортата” , като менюто му включваше стари молдовски рецепти с раци, заек и неизбежната мамалига. За нея той и водещият шеф Манчев имаха едно и също мнение.

Мамалига, качамак и полента, както е модерно да се нарича - едно и също е, обяви Раду.

Същото е, разликата е само колко масло слагаме, съгласи се шеф Манчев.

Раду пък вложи всичко от себе си в бъркането на царевичното брашно, като използва специална пръчка, както е правила баба му.

Той специално подчерта, че мамалигата трябва да се прави в чугунен съд. Раду обясни също, че мамалигата е била заместител на хляба в детството му.

Шеф Манчев оцени много високо менюто на героя от „Игрите”, но не се сдържа да отбележи, че е можело да използва и български, а не само молдовски продукти.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!