Раду ще се бори в “Игри на волята” All Stars

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Раду Шуляк се класира за “Игри на волята” All Stars, където вече го очакват знаменити съперници и бъдещи съюзници. ​

Днес той победи на Арената в ектремното риалити. Срещу него се изправи Александър Мечкаров. Той загуби, но това не e края на играта, поне засега. От него самия зависи дали ще продължи да се труди, зa да отключи и следващото ниво.

В битката ще вземе участие и племето на Лечителите. Зелените трябваше да направят предположение за победител в дуела, а при успех ще получат апетитна награда.

Те заложиха на Раду, чийто победа им донесе по една сочна пица. Това може да изглежда малко, но за изгладнелите в Изолатора жени и мъже е безценен подарък.

