Раева: Вместо да се предложи решение за МБАЛ "Св. Анна", се прави политически пиар

Снимка: Фейсбук

Общинският съветник от ГЕРБ Биляна Раева отправи остри критики към настоящото управление на Варна, като акцентира върху проблемите в здравеопазването, управлението на публичните средства, сметосъбирането и инфраструктурата, включително Аспаруховия мост.

По думите ѝ, голяма част от общественото напрежение около болниците в града се използва политически, вместо да се търсят реални решения. Раева подчерта, че основните лечебни заведения във Варна са държавна собственост, но въпреки това в предишните мандати на общинското управление са били вложени значителни средства.

"Болниците са държавни, но по време на предишното управление на Варна бяха инвестирани над 6 милиона лева за ремонти. Опитвахме се да компенсираме липсата на държавна политика към тях“, заяви тя.

Раева защити позицията, че медицинските специалисти имат право да избират къде да работят, но остро разкритикува участието на кмета Благомир Коцев в протестите.

"Лицемерие е кметът да се появява на протест с две видеа от болнични коридори и да "яхва" общественото недоволство. Това е подигравка с варненци. Здравеопазване не се прави с пиар", посочи за Радио Варна общинският съветник. Тя напомни, че през последните осем години са извършени основни ремонти в АГ болницата, онкоболницата и в над 90% от отделенията на МБАЛ "Св. Анна", включително ортопедичното отделение – по настояване на групата на ГЕРБ.

"Когато в Общинския съвет беше гласувана програмата за подобряване на условията в здравеопазването в град Варна за 2025-2027 година, единствените въздържали се и против бяха от ПП/ДБ". Така общинският съветник от ГЕРБ коментира част от проблемите в здравеопазването във Варна и казуса с напускането на екипа от отделението по детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна". Тази програма предвиждаше подобрение и на инфраструктура, и на условията на работа на медиците и в ДКЦ-тата, АГ болница и почти всички здравни заведения на територията на Варна, допълни Раева. Общинският съветник от ГЕРБ заяви, че тези инвестиции са направени въпреки липсата на редовни бюджети от 2021-2023 г., благодарение на правителствата на ПП/ДБ в този период.

Сред сериозните рискове за града Раева открои и възможна бъдеща криза със сметосъбирането. По думите ѝ, такса "битови отпадъци" е увеличена с 50%, но няма яснота как се разходват средствата, а документацията за новата обществена поръчка е забавена.

"Няма времеви период, в който може да се реагира, ако сценарият не се развие по начина, по който си го представя администрацията. Обществената поръчка трябваше да бъде пусната отдавна, а решение все още няма", предупреди тя.

По темата за Аспаруховия мост Раева заяви, че за първи път народни представители са постигнали единство по въпроса. Тя заяви, че съществува изследване на АПИ отпреди три години, според което не е необходим спешен конструктивен ремонт на целия мост, а намеса само в определени участъци и реорганизация на движението.

Според нея е време да се преосмисли ролята на съоръжението:

"Мостът не е само градска артерия – той е част от националния и международния трафик. Трябва анализ каква част от движението обслужва Варна и каква е транзитна".

Раева посочи като дългосрочна възможност изграждането на алтернативни връзки – тунел или друго трасе, между магистрала "Черно море" и " Хемус", които да изведат транзитния трафик извън града.

В заключение общинският съветник отбеляза, че Варна може да е близо и до реализацията на морски градски транспорт, който може значително да облекчи трафика.

"Морският транспорт трябва за целия район. Има възможност за финансиране по Социалния план за климата на ЕС – в направленията мобилност и транспортна бедност, включително за електрически воден транспорт", каза Раева.

