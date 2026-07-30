Раева се възмути: Как е възможно да допуснат такъв абсурден коментар по Диема за Левски
Снимка Булфото
Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева е недоволна от коментара на реванша Университатя (Крайова) - Левски (2:2). "Сините" се класираха за третия квалификационен кръг на Шампионската лига с общ резултат 3:2, пише Блиц.
Публикацията на съпругата на президента на Левски Наско Сираков във "Фейсбук":
"Как е възможно, на мач на Левски във втори предварителен кръг на Шампионска лига, да бъде допуснат толкова абсурден коментатор по DIEMA?!
След головете на Левски следваше 10-секундно мълчание и тишина… Коментаторът успя да каже: “Гол” и млъкна, сякаш от ужас, как това е възможно.
Коментарът по време на мача даже няма и да коментирам. Георги Атанасов, ако бяха поканили щеше, по-адекватен да бъде на този толкова важен мач на “Левски”
Нямам думи…
Представям си Левскарите как са издържали на фона, на инфарктния мач…
Безобразие!".
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