Рафаел Гроси: МААЕ остава в Запорожката АЕЦ! Русия: Трябва да напуснете преди 20 часа!

Снимка Pixabay

МААЕ остава в Запорожката АЕЦ, заяви председателят на агенцията.

"Видях основните неща, които трябваше да видя", заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, след като пристигна днес в Запорожката АЕЦ в Югоизточна Украйна начело на мисия на ядрения регулатор на ООН, предаде БТА.

Най-голямата атомна електроцентрала в Европа е обстрелвана редовно през последните седмици. Русия и Украйна се обвиняват взаимно за тези атаки.

"МААЕ остава тук. Нека светът знае, че МААЕ остава тук", каза още Гроси. Той не уточни нито от колко души се състои екипът на агенцията, нито колко време ще остане в Запорожката АЕЦ.

Това бе първото изявление на генералния директор на МААЕ, откакто пристигна в централата преди няколко часа.

Ръководителят на назначената от Русия администрация на окупирания близък град Енергодар Александър Волга каза, че след като Гроси си тръгне, в Запорожката АЕЦ ще остане екип на МААЕ, който ще състои от между 8 и 12 чуждестранни инспектори, предаде Ройтерс.

Междувременно руската агенция "Интерфакс" съобщи, че Гроси и част от експертите на МААЕ трябва да напуснат напуснат контролираната от Русия територия преди 20:00 часа (21 ч българско време).

Гроси и част от екипа му си тръгнаха от централата около три часа, след като конвоят от автомобили пристигна в АЕЦ "Запорожие", след два дни път от Киев. Не се съобщават причините за напускането на Гроси и придружителите му.

Според директора на украинския държавен ядрен оператор "Енергоатом" в централата в момента има петима представители на МААЕ.

Мисията на МААЕ ще е успешна, ако доведе до демилитаризиране на Запорожката АЕЦ, подчерта Петро Котин. Той каза още, че "Енергоатом" полага всички усилия, за да възстанови електроснабдяването на Пети реактор в централата.

По-рано днес този реактор - единия от двата работещи в Запорожката АЕЦ - бе изключен от мрежата. Причината е руски обстрел, каза "Енергоатом", докато според Москва централата е обстрелвана от украинските въоръжени сили.

Русия поиска Съветът за сигурност на ООН да се събере на 6 септември на заседание, за да обсъди ситуацията в Запорожката АЕЦ, заяви руският заместник-постоянен представител при световната организация Дмитрий Полянски, цитиран от ТАСС.

#IAEA Director General Rafael Grossi at the #ZNPP. Journalists from a wide range of countries are running to ask their questions. pic.twitter.com/f1JBqMEEwz