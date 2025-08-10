Кадър Youtube

39-годишният Рафаел Надал стана баща за втори път.

Испанските медии съобщават, че съпругата на бившия тенисист - 37-годишната Мария Франциска Перейо, е родила в четвъртък (7 август) в клиника в Майорка, предава БГНЕС.

Бебето носи името Мигел. Според агенция Europa Press щастливите родители искали да отдадат почит на бащата на Мария, който почина през април 2023 г. на 63-годишна възраст след продължително боледуване.

Надал и Мария се ожениха на пищна церемония с много гости през 2019 г. Двамата са заедно повече от 20 години. Връзката им започва когато тенисистът е на 19, а съпругата му - на 17.

През 2022 г. на бял свят се появи първият им син. Рафаел - младши вече е добре известен на тенис феновете.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!