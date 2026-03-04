Рафи Рафиев празнува 70-годишен юбилей
Снимка Фейсбук, ПФК Черно море
Славен "моряк" празнува днес.
Ето какво написаха по този повод на страницата на ПФК Черно море във Фейсбук:
Легендата на Черно море Рафи Рафиев празнува днес своя 70-годишен юбилей. Рафиев играе в Черно море от 1975 г. до 1987 г.
За „моряците” изиграва общо 304 срещи в шампионата, в които бележи 82 попадения – 236 мача с 64 гола в А група и 68 мача с 18 гола в Б група.
На 3-то място във вечната ранглиста на голмайсторите на клуба в елитното първенство след Стефан Богомилов и Георги Илиев.
ПФК Черно море честити празника на Рафиев и му пожелава най-вече здраве!
