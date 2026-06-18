Рафинерията, която осигурява половината гориво на Москва, спря работа

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Украински военни нападнаха отново руската столица в четвъртък вечерта. Очевидци публикуват в социалните мрежи снимки на няколко пожара в московската петролна рафинерия в Капотна. По-рано бе съобщено, че предприятието, което осигурява около половината от нуждите на Москва от гориво, вече е спряло дейността си след удара тази сутрин, предаде Радио Свобода.

Отломки от свалени БПЛА паднаха и на територията на рафинерията на пазара Садовод, един от най-големите пазари на малки едро в Москва. Кметът на руската столица Сергей Собянин пише в Telegram за 180 дрона, „свалени при полета за Москва“.

По-рано Радио Свобода, което следи изграждането на нови въздушни системи в Москва и Московска област, отбеляза, че едва наскоро край московската рафинерия е монтирана кула за "Панцир", но все още не е оборудвана със зенитно-ракетния комплекс към момента на първия удар. Днес тази кула отново беше на видео от Капотни, "Броня" вече беше на нея, но не можа да попречи на дронове да ударят рафинерията.

Редактор "Екип на Петел",

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