Рафинерията в Сърбия заработи отново

Единствената рафинерия в Сърбия заработи отново след близо два месеца прекъсване. Това стана благодарение на облекчението на санкциите, обявено в края на декември от американската Служба за контрол над чуждестранните активи, посочва БНР.

Компанията НИС, която държи рафинерията в Панчево, е с мажоритарна руска собственост, което е причината за санкционните мерки.

Лицензът за подновяване на работата ѝ изтича още следващата седмица. Унгарският външен министър Петер Сиярто обаче увери, че Вашингтон ще удължи срока, тъй като до дни се очаква да бъде обявена сделка между руската компания "Газпром Нефт" и унгарската МОЛ за прехвърляне на собствеността.

