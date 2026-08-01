Ракета е паднала до посолството на Литва в Киев при руските удари тази нощ

Пиксабей

Посолството на Литва в Киев е било повредено, след като ракета е паднала близо до оградата му по време на руските удари, съобщи литовското външно министерство, цитирано от Литовското радио и телевизия и Ройтерс, пише БТА.

Няма пострадали служители на посолството при падането на ракетата, но има счупени прозорци на посолството чупени, повредени са слънчеви панели, а дворът е осеян с отломки, заяви говорител на министерството.

Литовският външен министър Кестутис Будрис заяви в Екс, че външното министерство ще извика руския дипломатически представител във Вилнюс по-късно днес в отговор на атаката.

"Руската кампания на терор срещу Украйна продължава без ограничения. Няма никакви признаци за искрено желание тя да бъде спряна, да се търси мир или да се водят преговори", подчерта той.

Украинският външен министър Андрий Сибиха изрази солидарност с Литва в публикация в Екс.

Редактор "Екип на Петел",

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