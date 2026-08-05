Ракета на Спейс екс с размер на малка сграда се разби в Луната и образува кратер

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Четиритонна част от изведена от употреба ракета на SpaceX, която се носеше в космоса от миналата година, вероятно се е разбила в Луната с висока скорост. Сблъсъкът не представлява опасност за Земята, но според учените е е възможно да се е образувал нов кратер на лунната повърхност, предаде БТВ

Обектът, с размерите на малка сграда, е част от ракета Falcon 9 на SpaceX, изстреляла през януари 2025 г. лунния спускаем апарат на американската компания Firefly Aerospace.

Очакваше се степента на ракетата да се удари в Луната около 6:35 ч. британско лятно време (BST), навлизайки в повърхността със скорост около 5400 мили в час (8690 км/ч). Прогнозите сочеха, че при удара ще се издигне облак от лунен прах с дължина от няколко километра, който, макар и осветен от Слънцето, трудно би могъл да бъде забелязан с просто око от Земята.

Професионални и любители астрономи, използващи висококачествени телескопи и камери, не успяха веднага да потвърдят удара в сряда. Вероятната причина е, че мястото на сблъсъка се намира близо до видимия край на Луната.

Според NASA ударът е трябвало да образува кратер с диаметър около 18 метра и дълбочина приблизително 4 метра, като изхвърли навън големи количества прах и скални отломки.



От космическата агенция заявиха, че ще търсят възможности да заснемат района преди и след удара. Събраните данни ще помогнат на учените „да разберат по-добре изкуствените удари и тяхното значение за бъдещи изследвания“.

Говорителят на NASA Джими Ръсел заяви във вторник:

„Ударът не представлява никаква опасност за Земята, а учените на NASA планират да съберат данни от събитието и да усъвършенстват методите за проследяване на обекти в космоса.“

Защо ракетната степен е останала в космоса

Подобни части от ракети, известни като степени, обикновено падат обратно в земната атмосфера, където изгарят, или се разбиват в океана, след като изведат полезния товар в необходимата орбита.

При мисията до Луната през януари 2025 г. обаче е била необходима значително по-голяма тяга в сравнение с полетите в околоземното пространство. Затова втората степен на Falcon 9 е останала в космоса и се е носила безконтролно сред хилядите други парчета космически отпадъци, които действащите спътници трябва да избягват.

Едва тази година астрономите установиха, че ракетната степен, която е изразходвала остатъците от горивото си и вече не може да бъде управлявана, се движи по орбита, завършваща с удар в Луната.

Директорът на програмите на SpaceX за научните мисии на NASA и космическия кораб Dragon Джулиана Шайман заяви пред журналисти в понеделник:

„Причината е комбинация от слънчева активност и гравитационни сили, които са насочили обекта по траектория към Луната.“

Учени: инцидентът е безопасен, но поставя въпроси

Бил Грей, създател на широко използван астрономически софтуер и автор на публикувания през април анализ за очаквания удар, коментира:

„Това може да представлява известен, макар и вероятно ограничен, научен интерес и вероятно ще научим нещо ново.“

Той допълни:

„Няма никаква опасност за хората, но случаят показва известна небрежност при начина, по който се изхвърля останалото космическо оборудване, превърнало се в космически отпадък.“

Подобни удари са рядкост

Сблъсъците на космически отпадъци с Луната са сравнително редки. През март 2022 г. степен от китайска ракета се разби в лунната повърхност след тестова мисия. Още през 2009 г. NASA умишлено насочи ракетна степен към Луната, за да изследва облака от изхвърлен материал.

През последните години няколко космически апарата, предназначени за меко кацане на Луната, също претърпяха катастрофи. Сред тях са руската мисия „Луна-25“ през 2023 г., индийският спускаем апарат Chandrayaan-2 през 2019 г. и израелският Beresheet, който също се разби през 2019 г.

Сред полезния товар на Beresheet е имало и тардигради – микроскопични животни, известни със способността си да оцеляват при силна радиация и други екстремни условия. Според учените те вероятно все още се намират на лунната повърхност.

Джулиана Шайман заяви, че NASA и SpaceX вече обсъждат възможности за предотвратяване на подобни неволни удари в бъдеще.

Междувременно SpaceX съобщи във вторник, че е отчела по-малка от очакваната от анализаторите на Уолстрийт загуба, както и значителен ръст на приходите в първия си тримесечен финансов отчет като публично търгувана компания. Въпреки това акциите на дружеството поевтиняха, тъй като инвеститорите остават скептични относно способността му да изпълни амбициозните си обещания.

Редактор "Екип на Петел",

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