Ракетата на Blue Origin на Безос експлодира в огромно огнено кълбо

Ракетата New Glenn на Blue Origin експлодира в огромно огнено кълбо по време на тест на стартова площадка във Флорида в четвъртък вечерта, нанасяйки сериозен удар по подкрепяната от Джеф Безос компания в опита ѝ да се конкурира с доминиращата SpaceX, предаде "Блумбърг".

Компанията подготвяше апарата за четвъртото му изстрелване, което трябваше да изведе група спътници за Leo на Amazon.com Inc., сателитна мрежа конкурент на Starlink на SpaceX. Нито един от спътниците не е бил на борда на ракетата при експлозията, заяви говорител на Amazon.

В публикация в X Blue Origin съобщи, че ракетата е претърпяла „аномалия“ по време на теста. Компанията добави, че всички служители са установени и са в безопасност.

New Glenn, която е ключова за плановете на Blue Origin за космически изследвания, изостава с години от първоначалния график и се сблъсква с по-дълги от очакваното паузи между полетите. Експлозията е поредният удар по репутацията ѝ като надеждна алтернатива на Falcon 9 на SpaceX.

Ракетата на Blue Origin трябва да играе ключова роля в програмата Артемис на NASA, която има за цел да върне хора на Луната. По-рано тази седмица NASA възложи на Blue Origin доходоносен договор за кацане на роувъри на Луната.

Администраторът на NASA Джаред Айзъкман заяви, че космическата агенция ще работи с партньорите си в подкрепа на „задълбочено разследване“ на инцидента. NASA ще предостави информация за отражението върху програмите Артемис и лунните мисии, когато такава стане налична.

„Космическите полети не прощават, а разработването на нови тежкотоварни ракети носители е изключително трудно“, написа Джаред Айзъкман в X.

Федералната авиационна администрация, която лицензира комерсиалните ракетни изстрелвания, заяви, че е запозната с аварията и че няма отражение върху въздушния трафик. От агенцията уточниха, че тестът не е попадал в обхвата на лицензираните дейности и насочиха допълнителните въпроси към компанията.

„Съжалявам за станалото. Надявам се да се възстановите бързо“, написа Илон Мъск в X.

Ракетата New Glenn е и сред ограничената група апарати, които трябва да извеждат в орбита най-важните американски сателити за национална сигурност за Пентагона.

Blue Origin наскоро изстреля New Glenn в третия ѝ полет през април. Ракетата успешно излетя, а ускорителят ѝ кацна върху баржа на компанията в морето.

Горната част на ракетата обаче е претърпяла проблем в космоса и не е успяла да генерира достатъчна тяга, което е попречило спътникът на AST SpaceMobile Inc. да бъде изведен в правилната орбита.

В крайна сметка сателитът е паднал обратно към Земята и е изгорял в атмосферата.

Федералната авиационна администрация наскоро одобри разследващия доклад на Blue Origin, анализиращ проблема при третия полет, а компанията заяви, че вече са приложени коригиращи мерки.