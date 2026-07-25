Ракетна атака на хусите срещу град в Саудитска Арабия
Снимка Пиксабей
Йеменските бунтовници хуси съобщиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в югозападната част на Саудитска Арабия, предаде Франс прес, като се позова на информационния им сайт.
Атаката е извършена, след като саудитските сили нанесоха въздушни удари по пристанище, контролирано от хусите, пише novini.bg.
По-рано днес Саудитската служба за гражданска защита обяви краткотрайна тревога в Джизан, без да предостави подробности за характера на заплахата.
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