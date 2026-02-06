Снимка: МБАЛ „Света Анна“

Ръководството на МБАЛ „Света Анна“ във Варна кани на среща напускащите лекари от Детската хирургия. Това става ясно от открито писмо, изпратено до медиите.

От него се разбира още, че ръководството на болничното заведение е готово да направи промени, за да задържи екипа на отделението.

Публикуваме цялото открито писмо:

"Във връзка с възникналото напрежение и повишена тревожност сред гражданите на Варна заради предстоящото преустановяване на дейността на отделението по детска хирургия в МБАЛ „Света Анна – Варна“ от 1 март след подадените оставки от страна на лекарите, ръководството на болницата отправя покана за разговор с напускащите лекари.

Тъй като през последните дни те обявяват, че проблемът, който ги е довел до решението да напуснат, е липсата на възможности за професионално развитие поради ограничения брой оперативни дни на седмична база, ръководството има готовност да гарантира на екипа възможности за отваряне на оперативния график на 3 и повече оперативни дни. Колкото до специализантите: МБАЛ „Света Анна – Варна“ е сред утвърдените бази за обучение на млади лекари, немалка част от лекарския екип има и реализира академична и научна кариера, хабилитирайки се успешно през годините в различни направления.

Ако възможността за повече оперативна дейност и нормален ход на стартиралите вече специализации на младите колеги от отделението не се окажат достатъчен мотив за екипа на „Детска хирургия“ да преосмисли напускането на МБАЛ „Света Анна – Варна“, разчитаме финалното им решение да бъде в интерес на младите хора с деца в града и областта и те да продължат да работят във Варна.

Освен високотехнологичната университетска болница „Света Марина“, която е и сред най-големите бази за обучение на млади лекари в страната, възможности за работа и развитие на детските хирурзи предлагат още няколко многопрофилни лечебни заведения в града."

