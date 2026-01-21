Ръководството на МБАЛ - Пазарджик с позиция във връзка с уличения в корупция лекар

Снимка: МБАЛ - Пазарджик

Ръководството на Многопрофилна болница за активно лечение(МБАЛ) - Пазарджик АД разпространи до медиите официална позиция по повод информация от прокуратурата за повдигнати обвинения за вземане на подкупи срещу д-р А. Д. – председател на комисия в ТЕЛК.

От лечебното заведение категорично заявяват, че не толерират корупционни практики под каквато и да е форма.

Към момента по случая тече разследване на компетентните органи, като болницата оказва пълно съдействие. По разпореждане на ръководството е започнала и вътрешна проверка. Работата на ТЕЛК продължава нормално. До момента в болницата не са постъпвали сигнали от граждани за подобни действия от страна на д-р А. Д., се казва в позицията, цитирана от БТА.

В нея се посочва още, че всички кадрови решения ще бъдат взети в съответствие със закона. Лечебното заведение ще предприеме всички необходими мерки за защита на обществения интерес и правата на гражданите, се казва в позицията, подписана от изпълнителния директор на МБАЛ - Пазарджик д-р Красимир Темнилов.

Днес Окръжна прокуратура - Пазарджик съобщи, че са повдигнати обвинения срещу А.Д. за това, че в периода от септември 2025 г. до средата на ноември 2025 г. в Пазарджик и Велинград в качеството си на председател на състав на ТЕЛК в болница в Пазарджик, е приел дарове - парични средства в общ размер на 8500 лева (4345 евро). Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 5000 евро.

