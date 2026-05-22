Ръководството на Спартак: Останахме!

22.05.2026 / 21:35 1

Снимка: Булфото

Останахме! Спартак Варна разгроми Локомотив София с 3:0 и изпълни своята задача в битката за оцеляване! Това написаха от ръководството във фейсбук страницата на клуба.

"Георг Стояновски беше героят на вечерта с хеттрик и донесе безценния успех на „соколите“ пред пълните трибуни на стадион „Спартак“!", добавят още там.

Не пропускат да отдадат заслуженото и на привържениците на тима.

"Благодарим на всички фенове, които бяха до отбора и подкрепяха „соколите“ от началото до края. Специални благодарности и на всички семейства и деца в семейния сектор, които превърнаха стадиона в още по-цветно и емоционално място!", завършват от ръководството.

Коментари
kris (преди 1 час)
Браво на момчетата.....! Очакваме още !!
