Ръководството на Спартак: Посочените като жалбоподатели категорично заявяват, че не са пускали сигнал

Във връзка с подадения сигнал до Икономическа полиция от ръководството на Спартак информираха привържениците си, че в хода на извършваната проверка по-голямата част от изисканите документи на клуба вече са предоставени.

Останалите счетоводни документи се комплектоват и ще бъдат внесени в пълен обем. Предстои и разпит на членове на Управителния съвет, заявяват от клуба.

"В сигнала като негови инициатори са посочени между 15 и 20 членове на Общото събрание, като същият е изпратен по електронна поща. През последните два дни с нас се свързаха именно тези лица, посочени като жалбоподатели, които са били привикани във връзка със сигнала. Те категорично заявяват, че не са подавали подобен сигнал и не са били запознати с неговото съдържание. Тези обстоятелства поставят под сериозно съмнение автентичността на сигнала и повдигат въпроси относно начина, по който са използвани личните им данни", съобщават още от ръководството на Спартак.

"Използваме случая с комплектоването на документите, за да подготвим цялостен пакет от информация, който ще бъде представен и пред Вас. Целта ни е да бъдем напълно прозрачни и подготвени. След приключване на процедурата ще организираме среща, на която ще представим всички изискани документи, поставените въпроси и информацията, с която разполагаме, в рамките на закона. Ще ви държим своевременно информирани за развитието на случая", добавят още от клуба.

