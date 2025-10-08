Ръководството на Спартак кани на среща феновете
Снимка: ПФК Спартак
Ръководството на Спартак кани феновете на среща. Това става ясно от съобщение във фейсбук страницата на клуба.
Срещата ще се проведе в неделя - 12 октомври.
Ето и цялото изявление:
"Уважаеми фенове на Спартак Варна,
Ръководството и спортно-техническият щаб на клуба Ви канят на открита беседа, която ще се проведе в неделя, 12 октомври, от 14:00 часа в Конферентната зала на CAMPUS 90, на адрес: бул. „Цар Освободител“ 90, 9000 Варна.
Срещата е организирана с цел открит диалог и прозрачност пред всички привърженици на клуба.
В рамките на беседата ще бъдат обсъдени две основни теми:
1. Финансово и административно състояние на клуба – ще бъдат представени детайли относно текущото управление, структурата и начините, по които се случват процесите в клуба. Ще бъде разгледана и актуалната ситуация във връзка с лицензирането и разговорите с Българския футболен съюз (БФС), както и предприетите действия за осигуряване на устойчивото бъдеще на Спартак.
2. Спортно-технически въпроси – ще бъде направен преглед на състоянието на отбора, представянето до момента, както и актуална информация относно контузии, подготовка и бъдещи цели.
Каним всички фенове на Спартак, които обичат и подкрепят клуба, да присъстват и да се включат в разговора.
Вашето мнение е важно – заедно градим бъдещето на Спартак!"
