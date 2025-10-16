Ралчев: Президентът се подлага на голяма опасност

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Експерт по сигурност се опасява, че Румен Радев може да има проблеми, ако не промени решението си. Днес държавния глава обяви, че се отказва от служебния си автомобил в знак на солидараност към служителите в Президентството, които със закон бяха лишени от правото да използват автомобилите на НСО.

Аз мисля, че решението на Радев е отговор на онова, което се разиграва в обществото като цяло, и в Народното събрание. Започнаха да отнемат необходимите атрибути на президента на Република България, и постепенно започнаха да му се взимат една част от функциите. Мисля, че трудно ще се справи Президентството с отнемането на автомобили на президентската администрация, защото няма кой да поеме някакви такива функции, говоря даже и за един минимален брой автомобили, заяви Румен Ралчев.

Президентът си изпусна нервите, но бих го посъветвал да преразгледа своето решение след 20 октомври, защото независимо, че ще има охрана, опасността, на която се подлага държавния глава, става по-висока. Първо, дали автомобилът, с който се движи, ще бъде в изправност, до каква степен ще е в изправност, дали е в състояние да измине определени километри. Не на последно място трябва да има и шофьор, който да го вози, и охрана. Да не говорим, че автомобилът трябва да бъде брониран, и да отговаря на изискванията за динамиката и скоростта, тъй като не се знае в какви ситуации ще попадне. Затова президентът се подлага на голяма опасност, и не Дай боже, ако се случи нещо, това ще е удар върху политиците и обществения и световен имидж на държавата, допълни по бТВ Румен Ралчев.

