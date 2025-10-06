Рали състезател: Нейко е чист, не знаете какво преживява това момче и неговото семейство

Кадър Фб

България е в шок от тежкия инцидент на ралито във Варна, при което пилот излетя в публиката и там загина човек, а други са тежко ранени.

Рали състезателят Георги Цонев написа пост в защита на пилота Нейко Нейков, чиято кола се вряза в публиката.

Ето какво пише той:

"До всички запознати и не запознати с инцидента вчера. Първо искам да ви уверя, че Нейко е чист и не е приемал никакви забранени вещества и това ще се докаже до дни.

Второ искам да ви помоля найстина да спрете, защото найстина не знаете какво преживяват това момче и неговото семейство !

Моля Ви спрете !

Призовавам всички фенове, пилоти,любители и т.н да бъдат съпричастни, защото ние сме едно семейство и в тези моменти трябва да бъдем едно цяло !

Бъдете хора !

