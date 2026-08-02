Рали шампионът Динко Иванов се нуждае от 50 000 евро за лечение в Турция
Кадър Bulgaria On Air
Един от най-успешните рали състезатели в България - Динко Иванов, е изправен пред най-трудното изпитание - борбата за своя живот.
След тежка диагноза и липса на лечение в България се появява надежда в чужбина, но в тази битка той се нуждае от помощ.
Динко е един от шампионите на автомобилния клуб в Стара Загора.
"Преди известно време разбрахме - може би преди година, година и нещо, за неговата болест", каза Деян Куманов.
С каска и ръкавици срещу коварната диагноза
"Рак на стомаха. Оттогава започна да се бори, но никога не слиза от автомобила, никога не пуска и не сваля ръкавиците до последно. Бори се изцяло с всички възможни средства, подпомогнат от приятели, семейство, колеги и състезатели", разказа пред Bulgaria On Air Тончо Тонев.
Въпреки болестта, мъжът не спира да се състезава.
"Последното му първо място беше преди месец и половина на рали "Пампорово". Тогава беше даже с друг навигатор - професионален навигатор, който отиде да участва с него. Там се представи блестящо, стана първи", обясни Куманов.
По думите на Тонев Динко никога не говори за болестта си:
"Той винаги искаше да прикрие това нещо. Това го крепеше... адреналинът и всичко, което е свързано с автомобилния спорт, това е неговият живот. Той винаги е бил много силен и никога не е искал да признае пред аудиторията за неговото състояние. Знаехме само най-близките му за неговото състояние".
Надежда в Турция и спешна нужда от 50 000 евро
Преди дни Динко е транспортиран в клиника в Турция, където дават надежда за лечение.
"Беше в много тежко състояние. Имах силни притеснения дали изобщо ще издържи пътя и дали ще успеем да стигнем. И просто бях сигурна, че ако още няколко дни се бяхме забавили... той просто беше на легло, не можеше да става изобщо. Одеве за първи път хапна и пи вода", посочи Рая Ганева.
Средствата за транспортиране и изследвания са събрани от приятели, но са нужни още 50 хиляди евро.
"Той е шампион, а шампионите никога не падат духом. Той ще се бори до последно. Ние вярваме, че той ще се оправи", допълни Тонев.
Приятелите на автомобилния шампион са с него, но Динко се нуждае от подкрепа за тази битка за живот.
Ето как можете да помогнете:
Дарителска сметка:
Титуляр: Динко Данчев Иванов
IBAN: BG64FINV915010BGN05ZDE
Банка: Fibank
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