Рали шампионът Динко Иванов се нуждае от 50 000 евро за лечение в Турция

Кадър Bulgaria On Air

Един от най-успешните рали състезатели в България - Динко Иванов, е изправен пред най-трудното изпитание - борбата за своя живот.

След тежка диагноза и липса на лечение в България се появява надежда в чужбина, но в тази битка той се нуждае от помощ.

Динко е един от шампионите на автомобилния клуб в Стара Загора.

"Преди известно време разбрахме - може би преди година, година и нещо, за неговата болест", каза Деян Куманов.

С каска и ръкавици срещу коварната диагноза

"Рак на стомаха. Оттогава започна да се бори, но никога не слиза от автомобила, никога не пуска и не сваля ръкавиците до последно. Бори се изцяло с всички възможни средства, подпомогнат от приятели, семейство, колеги и състезатели", разказа пред Bulgaria On Air Тончо Тонев.

Въпреки болестта, мъжът не спира да се състезава.

"Последното му първо място беше преди месец и половина на рали "Пампорово". Тогава беше даже с друг навигатор - професионален навигатор, който отиде да участва с него. Там се представи блестящо, стана първи", обясни Куманов.

По думите на Тонев Динко никога не говори за болестта си:

"Той винаги искаше да прикрие това нещо. Това го крепеше... адреналинът и всичко, което е свързано с автомобилния спорт, това е неговият живот. Той винаги е бил много силен и никога не е искал да признае пред аудиторията за неговото състояние. Знаехме само най-близките му за неговото състояние".

Надежда в Турция и спешна нужда от 50 000 евро

Преди дни Динко е транспортиран в клиника в Турция, където дават надежда за лечение.

"Беше в много тежко състояние. Имах силни притеснения дали изобщо ще издържи пътя и дали ще успеем да стигнем. И просто бях сигурна, че ако още няколко дни се бяхме забавили... той просто беше на легло, не можеше да става изобщо. Одеве за първи път хапна и пи вода", посочи Рая Ганева.

Средствата за транспортиране и изследвания са събрани от приятели, но са нужни още 50 хиляди евро.

"Той е шампион, а шампионите никога не падат духом. Той ще се бори до последно. Ние вярваме, че той ще се оправи", допълни Тонев.

Приятелите на автомобилния шампион са с него, но Динко се нуждае от подкрепа за тази битка за живот.

Ето как можете да помогнете:

Дарителска сметка:

Титуляр: Динко Данчев Иванов

IBAN: BG64FINV915010BGN05ZDE

Банка: Fibank

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!