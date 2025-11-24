Рали шампионка: В състезателните коли няма екстри, понякога става 50 градуса

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Автомобилната състезателка и трикратен европейски рали шампион при жените Екатерина Стратиева разказа по bTV какво е усещането в истински спортен автомобил. Там удобствата са сведени до минимум и музикални системи или радио няма, както и климатици.

Стратиева призна, че понякога преди старт е много нервна и музиката ѝ липсва, затова почва да си тананика хитове на Тина Търнър. Тай като пеенето не ѝ е сила, навигаторът обикновено ѝ правил забележка да спре да вие на канала за комуникация.

„Имаме един въздуховод на покрива и се шегуваме, че това ни е климатика. Но по време на състезание го изключвам, защото чувам всички шумове и се разсейвам. В преходите преди старта от миналата година си пускаме в слушалките музика с блутут система, защото понякога са много дълги и монотонни и започвам да се унасям”, обясни Стратиева.

Шампионката разказа също, че спортните коли нямат изолация, затова ако навън е горещо, около 40 градуса, вътре температурата е над 50.

