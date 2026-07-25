Раличков: Три години Варна е без Генерален план за организация на движението

Снимка Petel.bg

Според общинският съветник и председател на Градския и Областния съвет на БСП – Варна Павел Раличков, предстоящата следващата седмица сесия, едва ли може да се нарече особено важна. По думите му, тя по-скоро ще съдържа текущи въпроси, произтичащи от липсата на приет бюджет на град Варна. Според него именно поради липсата на редовен бюджет, се налага ежемесечното гласуване на средства по отделните ресори като култура, спорт и образование. В обзорното предаване „Позиция“ на Радио Варна той заяви, че сериозни дискусии в ПК "Финанси и бюджет", са били предизвикани от точките, свързани с честването на празника на града на 15 август. Според него общинските съветници така и не са получили пълна информация за цялостната сума, предназначена за празничната програма, която представлява много съпътстващи събития. Павел Раличков подчерта, че най-силно впечатление са направили предвидените хонорари за изпълнителите – близо 50 000 евро за певицата Дара и над 39 000 евро за Папи Ханс. Той поясни, че въпреки, че зад известните изпълнители стоят сериозни екипи и договори, за варненци това са високи суми, които будят обществено недоволство и въпроси.

Общинският съветник каза, че в зала са възникнали резонни питания, дали са търсени алтернативни изпълнители и дали съветът не е бил поставен пред свършен факт. Той изтъкна, че лично е подкрепил предложената сума за празничната вечер с редица резерви, за да не остане градът без празник, но мнозинството не е одобрило бюджета от близо 160 000 евро. Според него на фона на лошото състояние на градската среда и липсата на поддръжка в разгара на туристическия сезон подобни разходи изглеждат неадекватни. Павел Раличков допълни, че участва в работна група за справяне с проблеми като сметоизвозването, озеленяването и малките ремонти, като изрази надежда Общинският съвет скоро да излезе с конкретни решения.

Засягайки въпроса за финансирането и инфраструктурните проекти, председателят на БСП Варна заяви, че сигналите за държавна подкрепа категорично не са положителни. Според него ключови обекти продължават да бъдат бавени. По отношение на Аспаруховия мост общинският съветник подчерта, че той е държавна собственост под управлението на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Общината не може да се справи сама с поддръжката му. Той беше категоричен, че съоръжението не е опасно за преминаване, но основният му ремонт не бива да се отлага за неопределено време. Според него е абсолютно задължително преди започването на мащабен ремонт на носещите конструкции да се осигури алтернатива за придвижване – чрез воден транспорт, втори мост, метален мост над стария канал или тунел.

Относно пътната безопасност Павел Раличков отбеляза, че на Аспаруховия мост масово не се спазва ограничението от 50 км/ч. Той заяви, че изграждането на видеонаблюдение е от решаващо значение както за контрола на движението, така и за справянето с нерегламентираното изхвърляне на боклук в града.

Общинският съветник каза още, че Генералният план за организация на движението във Варна е изтекъл още през април 2023 година. Според него е недопустимо за повече от три години настоящата общинска администрация да не е внесла нов проект за обсъждане. Павел Раличков подчерта, че въпреки поетите ангажименти от страна на местната власт пред Областната комисия по безопасност на движението за провеждане на обществени обсъждания, реални действия все още липсват.

Той заяви, че сходни са забавянията и при внедряването на новата билетна система в градския транспорт. Според него сегашната система създава сериозни затруднения за жителите и чуждестранните гости на града, които често не разполагат с пари в брой. Раличков изрази надежда, че до края на настоящия мандат ще бъде задействан функциониращ и модерен механизъм за таксуване.

По темата за състоянието на общинското предприятие „Градски транспорт“ общинският съветник подчерта, че напрежението между ръководството и синдикатите е неизбежно, но е изключително важно да бъдат защитени правата на поддържащия персонал. Според него най-големият предстоящ проблем пред сектора е амортизацията на автопарка. Той посочи, че средният пробег на превозните средства е около 900 000 километра, което означава, че голяма част от автобусите са на границата на експлоатационния си живот. Павел Раличков заяви, че Община Варна трябва незабавно да започне да планира поетапно подновяване на автобусите или да извърши задълбочен анализ дали е по-изгодно извършването на основни ремонти, за да се избегне колапс в градския транспорт.

Накрая общинският съветник коментира и решението за придобиване на държавен терен в район „Младост“. Той поясни, че според закона, ако даден имот не бъде използван по предназначение в срок от пет години, той се връща на държавата. Павел Раличков изтъкна, че в предоставената документация липсват конкретно посочени намерения за въпросния парцел. Според него, предвид близостта на високоволтови далекопроводи, теренът е неподходящ за жилищно строителство, но би могъл да се използва за изграждането на подземен или етажен паркинг с паркова зона над него, което да облекчи проблема с паркирането в района.

Той коментира и промяната на собствеността на имоти, от частна в публична общинска собственост - градината между основната сграда на Театъра и сцена „Филиал“ (район Одесос) и района около Паметника на българо- съветската дружба. Общинският е съветник категорично "за", ако мотивът за тази стъпка е, че по този начин терените бъдат законово защитени от бъдеща промяна на статута и последващо застрояване — казус, който е особено актуален за района около паметника, където през последните пет години се наблюдава интензивно изграждане на високоетажни сгради. Според него обаче, актуализацията на ОУП като основния ключ срещу презастрояването. За трайно и законово спиране на презастрояването в морската столица е необходима спешна промяна в Общия устройствен план (ОУП), който не е актуализиран от 2012 г, каза Раличков. Всички обещания за актуализация от страна както на предишното, така и на настоящото общинско ръководство, все още не са реализирани на практика, поради което общински съветници настояват за незабавно започване на дебат по темата.

Редактор "Екип на Петел",

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