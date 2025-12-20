Ралица Гълъбова: Политиците нямат място на протеста за Цънцарова и Йочев

кадри bTV, YouTube/Darik plus

На протеста в защита на Мария Цънцарова и Златимир Йочев присъстваха и много хора от големите протести. Без големите протести вероятно протестът в тяхна подкрепа щеше да е по-мижав, можеше и да го няма. За мен беше изненадващо, че видях толкова много колеги от мейнстрийм медиите, от малките медии.

Това каза в интервю за БНР журналистът Ралица Гълъбова.

Тя коментира, че случилото се с двамата водещи е притеснително. Според нея е важен контекстът, в който се случва: кадрови промени в условия на масови протести, в което тя вижда смущаващ сигнал за това какъв е в момента мениджмънтът на телевизията.

По думите на Гълъбова, водещите на този сутрешен блок са сред малкото журналисти на ключови позиции, които са поддържали много високи професионални критерии през годините, и то в много тежки условия, на фона на напълването на медийните редакции с апатични журналисти или на такива, които са приятели на политиците.

"Към момента двамата запазват мълчание, което напълно го разбирам."

Позицията на bTV говори, че тупа топката и не признава решение, което от месеци е взето, смята Ралица Гълъбова.

"Вероятно ще им предложат нещо, за да могат да омекотят положението, но скандалът е огромен."



Недопустимо беше присъствието на политици от ПП-ДБ на вчерашния протест. Да се политизира този протест е грешка, подчерта още Гълъбова.

"Нямат място политиците на протест, който е свързан с журналистиката."

Повдигането отново на темата за медийната свобода и условията, в които се прави журналистика у нас, е полезно, отбеляза в заключение Ралица Гълъбова, но същевременно отправи критики към гилдията, че не поддържа темата.

"Чакаме някой стол да бъде опразнен и някоя звезда да бъде отстранена."

