Ралица Паскалева: Калин Великолепни стори нещо невиждано в "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Калин Великолепни, ти си първият капитан в историята на "Игри на волята" за всичките 7 сезона, който пленява знамената на всичките си противници. Първият капитан, който ще се завърне при племето си с три знамена. Така коментира водещата Ралица Паскалева бляскавата, но не трудна за Калин от Феномените, капитанска битка.

Той буквално смаза капитаните на Лечителите и Завоевателите. Заради позорната си битка те бяха наказани с разжалване, както и със загуба на знамената.

Днес в капитанската битка се бориха Калин, д-р Коеджикова и Кристиан.

Калин Великолепни, ти си един от най-подготвените състезатели този сезон. Ти превръщаш всяка битка в спектакъл и тази победа е напълно заслужена, продължи със суперлативите си Ралица Паскалева.

Калин ви направи да изглеждате смешно, вие Определено не изглеждате като фаворити за спечелването на сезона и дори напротив, няма да се учудя ако някой от вас не е следващият изгонен, обърна се към двамата загубили пък другия водещ на "Игри на волята" Павел.

Марш към териториите, изгони ги той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!