Ралица Паскалева даде домашно за след „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Ралица Паскалева постави домашно за след „Игри на волята“. То бе поставено на Радостина, която трябва да научи кой е Крез.

Причината е, че Радостина обясни, че на капитанската битка вчера с Ръждавичка е извлякла предимство за племето, а именно, че не е паднала.

„Ако питаш останалите нямаше да тъжат много, ако от теб те нямаше“, скастри я обаче Ралица и продължи: „А сега, не стига, че си тук, ами си богата като Крез. Знаеш ли кой е Крез?“.

Радостина замълча и това даде повод на Ралица Паскалева да ѝ даде въпроса за домашно.

Иначе Крез е последният цар на Лидия в Мала Азия от 560 пр.н.е. до 546 пр.н.е. и е познат със своето богатство. Името му става нарицателно с фразата „Богат като Крез“.

В момента Радостина е най-богата в „Игри на волята“.

Днес обаче Безименните отново отпаднаха, и отново са на Изолатор.

„Има вуду кукла“, съмнява се Николета. Според Алекс причината в каръка е жълтия цвят.

„Не ви ли омръзна?“, попита ни на съвета Ралица Паскалева и призна, че на нея техните съвети много са ѝ омръзнали.

„Аз ви сънувам“, каза тя и обясни, че това не е нормално.

След гласуването днес най-много номинационни гласове получи Траян, който утре ще разбере срещу кого ще се изправил. В края на тази седмица трябва да има 8 играчи, а в момента те са 9.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!