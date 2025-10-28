Ралица Паскалева изкуши с нещо нечувано Чикагото в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Нечувана оферта отправи Ралица Паскалева към Теодор-Чикагото в „Игри на волята“. Причината бе тази вечершната му победа срещу Ръждавичка, в битката на капитаните.

След победата му той се разплака.

Виждам усмивките, сълзите в очите Чикаго. Ти направо се тресеш от емоции! Сълзи в очите, Чикаго! Чикаго, огромен мъж, а сега се радваш направо като детенце, коментира Ралица Паскалева.

Причината за коментара ѝ бе кошницата с месни деликатеси, които Чикагото предвкусваше да вземе и да нахрани Лечителите, които две седмици бедстват в Изолатора.

Ралица му предложи 50 златни гроша срещу кошницата. Той отказа.

Така тя вдигна мизата на 100 гроша.

И тях той отказа.

След това Ралица го изкуши със 150 гроша. И тях, Чикагото отказа.

Добре, обърна се накрая тя към него: ще ти предложа нещо, което не съм предлагала на абсолютно никой друг - нито сега, нито преди, в останалите 6 сезона. Предлагам ти 250 златни гроша.

Чикагото обаче бе несломим. Взе си деликатесите и на изпроводяк, каза: Прибирам се доста щастлив!

