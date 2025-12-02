Ралица Паскалева обяви име, за което тази вечер ще е последна в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Алекс, Траян и Радостина ще се изправят в безмилостна елиминационна битка в „Игри на волята“.

„За някой от вас това е последната нощ в „Игри на волята“! Утре дуел с фатални последствия“, обяви водещата Ралица Паскалева.

Тримата ще се изправят след като днес Радостина закуби на Арената и така бе служебно номинирана.

Преди съвета при Ралица Паскалева двете коалиции разиграха всички, според тях, възможни сценарии и решиха как да действат.

Радостина и Миро се разбраха да се разделят с по 50 гроша.

При другата коалиция, Алекс предположи, че той ще бъде номиниран, тъй като противниците го смятат за слаб играч.

От своя страна Траян пък пожела и той да бъде номиниран. Дино и Калин също нямаха нищо напротив, тъй като по думите на Дино, така победителя ще вземе парите на загубилия, а ако това е Радостина, то той ще е много богат.

„Целта на нашата група е освен максимално много хора да стигнат напред, а ако се случи аз да отпадна, то пък давам път на младите. Искам силни достойни играчи да останат. Аз ще се боря, разбира се, да се върна в играта, защото мисля, че имам шансове“, обясни Алекс.

